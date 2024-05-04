台灣羽球男團不敵印尼 湯姆斯盃4強止步仍創隊史最佳

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（中央社記者黎建忠台中4日電）湯優盃男、女羽球團體賽今天進行4強賽，台灣男團在湯姆斯盃力拚全場，可惜周天成、「麟洋配」、王子維都落敗，以0比3不敵勁敵印尼，但闖進4強已經創下參賽以來的最佳成績。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（Uber Cup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

今天4強賽對上印尼，首點男單依舊推出「一哥」周天成迎戰金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。比賽開打後周天成就以2比9大幅落後，但隨後一路苦追，戰成12比12平手，接著對手一波8比2攻勢，率先以20比14搶下6個局末點，最後周天成就以18比21落敗。

第2局比賽前段周天成再以5比10落後，又再度追到12比12平手，隨後雙方互有拉鋸，結果金廷在19比19平手之際，靠著2次出色的中、前場反擊連續得分，周天成再以19比21落敗。

第2點男雙由李洋、王齊麟銜命反撲，雙方鏖戰63分鐘，首局由「麟洋配」先以21比16拿下，沒料到後2局都以19比21、18比21的些微差距落敗。

關鍵續命第3點單打，由世界排名第23的王子維，出戰世界第3的克里斯蒂（Jonatan Christie），儘管王子維賽前有著8勝6敗的對戰優勢，但今天首局就以11比21落敗，第2局前段經歷8次平手後，仍被克里斯蒂逐漸拉開差距，以16比21落敗。

台灣羽球男團在湯姆斯盃一路過關斬將，8強擊敗由現任球王安賽龍（Viktor Axelsen）領軍的丹麥，闖進4強寫下隊史最佳成績；女團則在優霸盃8強不敵韓國遭到淘汰。（編輯：陳政偉）1130504