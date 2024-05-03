周天成扳倒球王安賽龍 湯姆斯盃台灣晉4強創隊史最佳[影]

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（中央社記者黎建忠台北3日電）湯優盃男、女羽球團體賽今天進行8強賽，台灣男團在湯姆斯盃對丹麥，靠著周天成首點擊敗球王安賽龍打開全隊氣勢，最終以3比1獲勝，賽事首度闖進最終4強，接下來對手是印尼。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（Uber Cup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

台灣男團首點男單排出「一哥」周天成，儘管他賽前面對世界球王安賽龍（Viktor Axelsen ）僅拿到3勝18敗的戰績，不過今天再戰，周天成扛起全隊重擔，前2局分別以21比19、14比21勝敗各1。

關鍵的第3局戰況依舊膠著，周天成在16比17落後時連得3分超前比數，雖然安賽龍追回1分，但接下來雙方來回49拍激戰，最後周天成靠著絕佳的防守，壓迫對方反拍掛網，取得20比18的關鍵賽末點，也順利以21比19拿下第2局和第1點勝利。

賽後周天成也躺在地上振臂歡呼，慶賀自己鏖戰68分鐘後才拿下的勝利。

第2點「麟洋配」李洋、王齊麟趁勝追擊，面對世界排名第4的奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），「麟洋配」打來得心應手，2局都從中段開始掌握節奏，靠著出色的前3拍和平抽擋，有效的連續拿分，最終就以21比14、21比15拿下，替台灣隊取得2比0的總比分優勢。

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，「雖然看到天哥第1點獲勝很讓人激動，但我們還是保持著平常心下去打，很開心自己表現恢復正常，磨了半年終於回魂了。」

第3點單打由「左手重砲」林俊易迎戰安東森（Anders Antonsen），企圖替台灣直接關門，沒想到林俊易首局以21比14拿下後，接著2局落入對手節奏，以10比21、14比21落敗。

關鍵的第4點，台灣由今年表現出色的李哲輝、楊博軒出戰亞爾（Rasmus Kjaer）、瑟加德（Frederik Soegaard），儘管李哲輝有傷在身，仍以23比21、21比18直落2獲勝，也確定台灣男團創下湯姆斯盃史上最佳成績。（編輯：陳政偉）1130503