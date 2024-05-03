本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
周天成
新聞專題
周天成1/131
首頁 / 運動

周天成扳倒球王安賽龍 湯姆斯盃台灣晉4強創隊史最佳[影]

2024/5/3 21:56（5/3 22:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球「一哥」周天成。（中央社檔案照片）
台灣羽球「一哥」周天成。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北3日電）湯優盃男、女羽球團體賽今天進行8強賽，台灣男團在湯姆斯盃對丹麥，靠著周天成首點擊敗球王安賽龍打開全隊氣勢，最終以3比1獲勝，賽事首度闖進最終4強，接下來對手是印尼。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（Uber Cup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

台灣男團首點男單排出「一哥」周天成，儘管他賽前面對世界球王安賽龍（Viktor Axelsen ）僅拿到3勝18敗的戰績，不過今天再戰，周天成扛起全隊重擔，前2局分別以21比19、14比21勝敗各1。

關鍵的第3局戰況依舊膠著，周天成在16比17落後時連得3分超前比數，雖然安賽龍追回1分，但接下來雙方來回49拍激戰，最後周天成靠著絕佳的防守，壓迫對方反拍掛網，取得20比18的關鍵賽末點，也順利以21比19拿下第2局和第1點勝利。

賽後周天成也躺在地上振臂歡呼，慶賀自己鏖戰68分鐘後才拿下的勝利。

第2點「麟洋配」李洋、王齊麟趁勝追擊，面對世界排名第4的奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），「麟洋配」打來得心應手，2局都從中段開始掌握節奏，靠著出色的前3拍和平抽擋，有效的連續拿分，最終就以21比14、21比15拿下，替台灣隊取得2比0的總比分優勢。

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，「雖然看到天哥第1點獲勝很讓人激動，但我們還是保持著平常心下去打，很開心自己表現恢復正常，磨了半年終於回魂了。」

第3點單打由「左手重砲」林俊易迎戰安東森（Anders Antonsen），企圖替台灣直接關門，沒想到林俊易首局以21比14拿下後，接著2局落入對手節奏，以10比21、14比21落敗。

關鍵的第4點，台灣由今年表現出色的李哲輝、楊博軒出戰亞爾（Rasmus Kjaer）、瑟加德（Frederik Soegaard），儘管李哲輝有傷在身，仍以23比21、21比18直落2獲勝，也確定台灣男團創下湯姆斯盃史上最佳成績。（編輯：陳政偉）1130503

#李洋
#李哲輝
#林俊易
#王齊麟
#楊博軒
#周天成
#湯姆斯盃
延伸閱讀
戴資穎因傷缺席 優霸盃台灣不敵韓國止步8強西班牙羽球大師賽 周天成王子維無緣男單冠軍戰林俊易瑞士羽球賽封王 接班台灣男單後勢看好周天成罹癌術後恢復好 泰國羽球大師賽奪冠激勵自己「我撐過來了」
周天成
周天成領軍宰球王 湯姆斯盃8強戰丹麥首點獲勝台灣羽球男團湯姆斯盃不敵日本 分組第2晉8強
王齊麟
羽球亞錦賽 「麟洋配」僅花28分鐘輕鬆晉8強「麟洋配」搶下巴黎奧運資格 返國擔任清晨盃大使
周天成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
周天成領軍宰球王 湯姆斯盃8強戰丹麥首點獲勝
172.30.142.43
更多編輯台推薦新聞：