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周天成擊敗日本大林拓真 晉泰國羽賽16強

2024/5/16 00:20
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（中央社記者陳容琛台北15日電）超級500系列的泰國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天以22比20、21比17擊敗日本好手大林拓真，攜手王子維、戚又仁及李佳豪晉級男單16強。

日前在湯姆斯盃率領台灣男團勇奪彌足珍貴的銅牌、締造隊史紀錄，世界排名第14名的「台灣一哥」周天成，今天在泰國公開賽首輪迎戰世界排名第31名的24歲日本好手大林拓真，雙方過去沒有交手紀錄。

首局雙方陷入拉鋸戰，在互有領先的情況下，一度陷入3分落後的周天成，連趕4分超前比分，並逼出1個局點，即便遭到對手化解，但周天成隨即穩住陣腳，以22比20先馳得點。

次局周天成幾乎一路取得領先，沒想到以11比7進入技術暫停後，卻面臨大林拓真的強勢反擊，甚至被追平比分，不過周天成立刻回敬7比1攻勢，擴大領先優勢，最後再以21比17取勝，順利晉級男單16強，下一輪將與戚又仁上演「台灣內戰」，力拚8強門票。

值得一提的是，世界排名第23名的「羽球王子」王子維，首輪以21比15、21比13扳倒前世界錦標賽冠軍的新加坡好手駱建佑，終結近期對戰4連敗，挺進男單16強，次輪同樣將對決台灣好手李佳豪，爭取前進8強機會。（編輯：楊昭彥）1130516

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