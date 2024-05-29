周天成輕取亞錦賽金牌 晉新加坡羽球公開賽16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣羽球一哥周天成今天在超級750系列的新加坡羽球公開賽男單首輪僅花35分鐘，以21比17、21比6淘汰今年亞錦賽金牌得主、印尼選手克里斯蒂，晉級16強。

世界排名第13的周天成今年曾在2月泰國大師賽封王，這次在新加坡公開賽男單首輪碰上印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），兩人生涯交手15次，周天成以6勝9敗落居下風。

雙方最近一次碰頭是在今年3月超級1000系列全英公開賽，克里斯蒂當時以直落2獲勝，更順勢摘冠，隨後轉戰亞洲羽球錦標賽一舉摘金，本季狀態神勇，目前男單排名高居世界第3。

周天成今天開賽積極搶攻，迅速取得6比0領先，而克里斯蒂緊追在後，在技術暫停過後，靠著搶網成功、近身攻擊，以9比1攻勢超車。

周天成隨後還以顏色，以一波7比0攻勢扭轉局勢，以21比17先下一城。

次局開局周天成以0比2落後，趁著對手網前頻頻失誤，周天成一鼓作氣連得10分超前比分，而克里斯蒂好不容易止住失分，之後又將球送出界外，雙方差距持續擴大情況下，克里斯蒂也無心戀棧，最終將勝利拱手讓出。

周天成收下這一勝後，16強賽將迎戰加拿大華裔選手楊燦，至於王子維稍後也將迎接男單首輪賽事，對手是中國選手翁泓陽。（編輯：龍柏安）1130529