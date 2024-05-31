周天成扳倒西本拳太 闖進新加坡羽球公開賽4強

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣羽球一哥周天成今天在超級750系列的新加坡羽球公開賽男單8強賽，出戰日本好手西本拳太，顯然有備而來，以21比17、21比13撂倒對手，中止對戰4連敗，並順利闖進4強。

世界排名第13的周天成這次新加坡羽球公開賽男單首輪以直落2淘汰印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），16強賽則與加拿大華裔選手楊燦激戰3局才勝出。

周天成8強賽碰上排名第11的日本好手西本拳太，雙方過去13度交手，儘管周天成握有8勝5敗對戰優勢，但包括今年4月湯姆斯盃在內，近4度碰頭、都歷經3局大戰，且以輸球收場。

首局戰況激烈，雙方前半段比分差都不超過3分，周天成在13比15落後時連搶4分超前，儘管隨後遭對手扳平，但周天成沉穩應對，以21比17收下首局。

周天成次局利用多拍調動對手，並伺機突擊，取得14比9領先，隨後更以一波7比2攻勢收尾，以21比13贏得勝利。

34歲周天成自5月自泰國公開賽、馬來西亞大師賽到新加坡公開賽以來，連續3週出賽，在體能備受考驗情況下，依舊搶下本季第5張4強門票，明天將與中國名將石宇奇爭奪決賽席次。

至於混雙8強賽上演台灣內戰，楊博軒與胡綾芳本週上演驚奇，包括首輪扳倒世界排名第3的日本組合渡邊勇大與東野有紗，今天更以2個21比17擊敗已取得2024年巴黎奧運參賽資格葉宏蔚與李佳馨，收下4強門票。（編輯：陳政偉）1130531