盧明哲、唐凱威止步泰國羽賽4強 學習之旅提升信心
2024/5/18 18:33（5/18 19:06 更新）
（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）台灣羽球男雙組合盧明哲和唐凱威今天止步泰國羽球公開賽4強賽，但卻寫下2人在超級500系列最好成績。2人都說這是一個很好的經驗，學習其他選手如何比賽，也有助提升信心。
超級500等級的泰國羽球公開賽4強賽今天登場，盧明哲和唐凱威挺進4強賽，今天對上世界排名第3的印度男雙組合蘭基瑞迪（Satwiksairaj Rankireddy）和薛提（Chirag Shetty），但最後以11比21和12比21輸給印度組合，無緣決賽。
唐凱威和盧明哲賽後接受中央社訪問表示，2人第一局打起來綁手綁腳，過於保守，主動失誤蠻多的，第二局放開來打後有比較改善，但下半局失誤多，比分被拉開之後就很難追上對手。
儘管止步4強，不過寫下了盧明哲和唐凱威2人在超級500系列最佳成績。唐凱威表示，這是他們第二次打超級500，沒想太多，只是想著把平時的訓練發揮出來，能打到4強賽蠻開心的，也對提升信心有幫助。
盧明哲表示，蘭基瑞迪和薛提的排名和比賽經驗都比他們多，今天的比賽就當做一種學習，看看排名前面的選手是如何比賽。至於接下來的計畫，2人都表示今天剛打完泰國公開賽，還沒計畫下一場比賽。（編輯：張芷瑄）1130518
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