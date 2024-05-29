台灣藝人被迫政治表態 國台辦聲稱是真情流露

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京29日電）中國大陸批評總統賴清德的就職談話為「台獨自白」後，許多台灣藝人紛紛進行「我是中國人」的政治表態。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會上拿著「統一」兩字的海報圖，說這些藝人表態是「自然而然的真情流露」。

賴總統520上任後，許多台灣藝人做出政治表態，在中國大陸社群媒體微博上轉發央視貼文；五月天24日晚間在北京開演唱會時，主唱阿信提到「我們中國人」，引起不少台灣網友反彈。

朱鳳蓮今天在國台辦的例行記者會上說，這些天有近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身份認同的態度，有的轉發央視新聞首發的「統一」海報。

接著，她從講台上拿起寫著「統一」兩個大字的海報，並說這個海報在微博的閱讀量已經超過18億次，轉發量也有1700多萬次，「希望那些說什麼被迫表態的人看得到」。

朱鳳蓮表示，有的藝人向粉絲講述從自家長輩瞭解到自身祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女、盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人。

她聲稱，「這些都是自然而然的真情流露」。

朱鳳蓮接著批評，賴清德及民進黨有些人出於「政治私利」，「蓄意製造兩岸對立對抗」，給這些台灣演藝人員扣上被迫表態的帽子。

她說，這充分說明兩點。第一，「民進黨當局」非常心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓汙衊；第二，「民進黨當局」在加碼製造「綠色恐怖」，讓很多台灣民眾不敢說出「心裡話」。

朱鳳蓮說，大陸積極支持台灣演藝人員來大陸參加各類演出活動，共同推進兩岸文化市場繁榮發展，促進兩岸同胞情感共鳴和心靈契合。歡迎台灣的年輕朋友們來大陸觀看各類演出活動，體驗在大陸的精彩生活。

有媒體進一步詢問，台灣藝人有無保持沈默的權利？朱鳳蓮回應，「想說或不想說，就看他們在跟粉絲的互動當中，他們有他們自己的考慮」。

朱鳳蓮表示，台灣演藝人員來大陸演出，在跟粉絲的互動中有一些「自然而然的真情流露」，說了一些話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她反問，「難道要因為這些話就被台灣的一些人扣上政治表態的帽子嗎？我們要問，他們沒有表達的權利嗎？是誰想要讓他們噤聲沈默呢？」

賴總統此前針對藝人被迫表態一事指出，講什麼是一回事，重要的是他們內心想法，盼大家體諒。陸委會則表示，中共脅迫台灣藝人政治表態，刻意營造兩岸同屬「一中」假象，這樣的政治操作爭取不了台灣民心，只會加深台灣社會對中共政權的反感。（編輯：唐佩君）1130529