本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三星電子工會6/7首度罷工 恐衝擊半導體供應鏈
首頁 / 政治

中國壓迫台灣娛樂產業 蔡明彥揭3手法

2024/5/29 13:01（5/29 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北29日電）多名在中國發展的台灣藝人，近期不約而同表態「反台獨」。國安局長蔡明彥今天表示，中共對娛樂產業壓迫手法有3種，包括要求簽署相關認同書、威脅查稅要求配合政治操作、以活動人數管控為由，對活動方施壓。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥及相關部會，對總統就職後國際暨兩岸情勢發展對國安之影響做專案報告，並備質詢。

民進黨立委沈伯洋質詢，關切中國目前對藝人、娛樂產業幕後工作者的壓迫型態為何。

蔡明彥表示，以國安單位立場來說，不適合評論個別藝人，但整體娛樂產業壓迫形式有幾種，第1種是請藝人或經紀公司來簽署相關認同書，包括認同「九二共識」、「一個中國」，或是展演過程中不能批評中國國內政治體制或相關事件。

蔡明彥說，第2種是中共向經紀公司威脅查稅，讓經紀公司配合中共相關的政治宣傳操作；第3種是針對演唱會活動，以公安或安全理由，管控入場人數，讓策辦活動公司和相關單位承受到一些壓力。

沈伯洋表示，由於中國與藝人、相關團體接觸，以及要求簽署相關承諾書的情況不透明，台灣民眾也無法清楚辨別誰是自願或被迫為之，兩者間也有細緻差異，國安局有無可能讓這些事情更清楚被揭露。

蔡明彥表示，國安局不適合對個案或個人評論，因為可能影響中國去接觸和施壓，但可以對外說明的是被施壓的樣態，不只是演藝人員，包含其他藝文工作者、企業界到對岸去經商、求學等，都有可能會面臨中國政府的施壓。（編輯：張良知）1130529

#中國
#蔡明彥
#沈伯洋
延伸閱讀
藝人在中國被迫表態 賴總統：盼國人諒解在他人屋簷下承受壓力台灣藝人被迫政治表態 國台辦聲稱是真情流露五月天北京開唱脫口我們中國人 蔡依林喊我們中國南昌微博熱搜藝人「不得已」表態反台獨 文化部：不會發生在台灣
蔡明彥
蔡明彥：中共將全力接觸台灣立委民代 「拉同打異」爭取挺中政策王義川稱可用手機訊號分析民眾 蔡明彥：應是民間大數據分析
沈伯洋
數發部長黃彥男：加強網路安全 增進社經韌性沈伯洋重摔照MRI 醫：神經學症狀嚴重都會使用

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.24
更多編輯台推薦新聞：