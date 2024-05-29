蔡明彥：中共將全力接觸台灣立委民代 「拉同打異」爭取挺中政策

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（中央社記者吳書緯台北29日電）中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立法院勢力達統戰目的，引發政治風波。國安局長蔡明彥今天表示，中共會全力經營與立委、地方民意代表與各種團體交流，這是中共未來對台政策重點。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥及相關部會，就總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響做專案報告，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢，指出袁紅冰2月所披露的情況，國安局是否有掌握，並瞭解真偽。

蔡明彥說，對於中共國內政情以及對台政策相關討論動向，國安局都有關注各種公情跟密情，至於在台灣大選後，因為台灣國內政治生態和結構變化，國安局有注意到，中共在涉台政策的討論過程中，對於未來政策有規劃跟討論。

蔡明彥指出，大概有幾個重點，第一會加強跟台灣各界，包含中央、地方民意代表，各種協會、宗教文化團體、商業團體等交流，在交流過程中，採取的策略是「區隔對待」、「拉同打異」的方式，爭取對於更多對中國大陸的相關政策、立場支持，國安局一直都有在掌握趨勢。

蔡明彥表示，國安局不會只去注意單一訊源，除了單一訊源外，公情、密情都要做各種交叉比對，才有辦法完整掌握中共對台相關政策動態，對於袁紅冰的觀點，國安局與一些情資進行交叉比對之後，才會向羅美玲說明，中共會全力經營並跟台灣各界接觸，包括與中央民意代表，也就是立法院，地方民意代表及各種團體交流，這變成未來對台政策重點。

蔡明彥表示，中共涉台系統討論當中，有特別注意到立法院席次結構出現變化，也提到應該要加強跟在野黨之間的交往與交流，以便掌握台灣相關政策發展脈動。（編輯：蘇志宗）1130529