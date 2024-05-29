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中區就業博覽會將登場 120家企業釋7000個職缺

2024/5/29 14:53（5/29 15:36 更新）
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勞動部勞動力發展署中彰投分署將於6月1日在台中世貿中心舉辦中區就業博覽會，匯聚120家企業、提供7000個就業機會，並將進行人才培訓課程招生宣導。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年5月29日
勞動部勞動力發展署中彰投分署將於6月1日在台中世貿中心舉辦中區就業博覽會，匯聚120家企業、提供7000個就業機會，並將進行人才培訓課程招生宣導。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年5月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署今天宣布，將於6月1日在台中世貿中心舉辦中區就業博覽會，現場匯聚120家企業，提供7000個就業機會，讓民眾有更多選擇進行面試。

勞動力發展署中彰投分署即將於6月1日上午10時在台中世貿中心舉辦中區就業博覽會，現場除匯聚120家企業，提供7000個就業機會，讓民眾有更多選擇進行面試比較外，還設置「找課程」區域，除求職外，也能提升專業技能。

因應時下業界所需綠領、AI、智慧製造人才，中彰投分署表示，開辦各項自行或委託辦理的職業訓練，帶領民眾輕鬆掌握就業資訊與政府資源，與產業接軌。不論是求職者或是想要提升專業技能，都歡迎參加盛會，開啟職涯新旅程。

為貼近國家重點產業人才培訓，中彰投分署於台中訓練場建置了智慧產線職訓場域，開辦機電整合、工業控制等智慧製造相關課程，這次在活動中將以「發現職訓智慧脈動～智取技能，啟動未來」為主軸，導入「智慧化」元素，提供民眾進行智慧製造產線探索體驗。

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中彰投分署指出，除可一窺自動化設備的運作方式，更可透過類遊戲化方式實際感受智慧機械知識及技術操作的魅力；現場也提供智慧機械、綠能科技等關鍵產業相關課程、檢定及就業方向等資訊，讓民眾深入了解訓練場所開設的職訓課程及資源。

中彰投分署表示，不管民眾想求職、轉職、培養第二專長及想投入重點產業領域服務，當天都歡迎來參加中區就業博覽會，活動詳情可上台灣就業通網站或中彰投分署官網查詢。（編輯：黃世雅）1130529

#台中世貿中心
#勞動部勞動力發展署中彰投分署
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