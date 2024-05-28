歌手方宥心斜槓當作家 戰友方順吉：被妳感動到

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（中央社記者洪素津台北28日電）童星出身的歌手、演員方宥心，9歲時曾與方順吉、蕭玉芬發合輯「翹腳髯嘴鬚」，紅遍大街小巷。近來她又斜槓成為作家，這讓昔日戰友方順吉說：「我被妳感動到了。」

方宥心（原名方婉真）童星出道，中間因為學業淡出演藝圈，隨後才又參加比賽，並於2009年拿下歌唱選秀節目「超級星光大道」第4屆冠軍，同時轉戰戲劇，還曾3度入圍金鐘獎。近日方宥心又斜槓當起作家，和插畫師呂綵庭共同創作圖文書。

方宥心回尋30年前的自己「方婉真」童年時期，撰寫「回尋腦海裡的小丑魚」圖文書，書中每篇故事後面都有當時的流行歌曲，還有方宥心小時候比賽的歌曲。

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方宥心找尋童年時的自己，也心繫兒時戰友方順吉，在新書印刷後第一時間就寄給對方，方順吉收到書籍後，感性發文表示，「我的臭小妹啊...以為妳忘記了！以為妳一點都不在意，原來，我們小時候的回憶，妳早已刻在生命裡...我被妳感動到了。」來表達兒時的情誼永存。

方宥心也回應：「寄出去的時候非常緊張，有一種遲來的感謝，不知道如何開口的感覺。難忘的童年，感謝童年戰友們的真誠與照顧。」（編輯：張雅淨）1130528