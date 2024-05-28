「環南時候」夢回1991年 初孟軒戲外曾為愛剃頭

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（中央社記者王心妤台北28日電）導演李鼎改編真人真事並以舊環南市場為背景拍出電影「環南時候」，讓觀眾夢回1991年，演員初孟軒跟宋柏緯片中打破禁忌談戀愛，初孟軒戲外也曾為愛勇敢，甚至被懲罰剃掉頭髮。

初孟軒跟宋柏緯接受中央社記者專訪時表示，電影開拍前2個月，兩人就開始培養默契跟彩排片中親密動作，因此正式演出時並不會感到彆扭，尤其其中一幕畫臉的畫面，除了看著對方的眼神，也感受到應該保留畫臉譜這項民俗技藝。

兩人片中勇敢追愛，對於是否有投射戲外經驗，宋柏緯笑說，學生時代就談過戀愛，家人跟學校也相對開放，雖然每場戀愛都是轟轟烈烈，不過沒有太大的抗爭。

初孟軒回憶，高中念的是私校體育班，學校禁忌多，曾經談戀愛被師長發現，「因為這樣，我那學期的體育成績是0分，還被剃頭當作懲罰。」

宋柏緯片中飾演乩童，事前向民俗老師請益許多細節，而初孟軒則是護駕。劇組特別幫宋柏緯設計全新的神衣跟法器，他表示，透過這次演出有更多接觸在地民俗信仰的機會，是很不同的經驗。

初孟軒則分享，護駕需要站在乩童後方給予支撐力，其實觀眾看到宋柏緯癱軟，鏡頭外的他都是蹲馬步撐住，兩人才不會一起摔倒。

「環南時候」將於31日全台上映。（編輯：張雅淨）1130528