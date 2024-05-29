紐西蘭乳品將零關稅 陳駿季：學校午餐用國產保久乳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北29日電）紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，立委關注因應對策。農業部長陳駿季今天表示，配套計畫5月8日獲行政院核定，將補助酪農淘汰寡產乳牛、目標9月導入學校午餐喝保久乳（1週2次）。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，產業憂心目前的市占率將逐年下滑。

立法院經濟委員會今天邀請農業部部長陳駿季率幕僚進行業務報告並備質詢，包含民進黨籍立委陳亭妃、邱志偉、陳培瑜等人關注因應對策。

陳駿季指出，輔導酪農的因應對策計畫於5月8日獲行政院核定，原本呈報預算新台幣29億元，核定後是18.6億元，主要差別在青貯飼料的補助。邱志偉認為，預算不夠，主張預算要充足。

陳亭妃關注淘汰寡產牛的補貼，主張補貼時間點應回溯至去年12月1日，不能從目前核定的今年5月8日起算，因為酪農去年已開始配合執行。陳駿季說，會盡可能回溯。農業部畜牧司補充，目前每頭補貼2萬元。

他指出，也計畫導入學校午餐喝國產鮮乳製作的國產保久乳飲用，目標是9月上路；並會盡快會銜教育部送行政院，已讓農業部畜牧處跟教育國教署確認配送系統，方案呈報行政院後，他會跟行政院做專案報告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農業部畜牧司司長江文全會後受訪指出，學童喝保久乳部分，目前規劃1週喝2次，喝保久乳是因為教育部認為鮮乳比較有食安疑慮，因為領了沒馬上喝，會有保鮮問題；關於青貯飼料補貼，會改由農糧署運用提高自給率相關措施提供種植補貼，回溯時間點也會研議。

他說，送行政院審議中的酪農業產銷調節計畫內容包含補貼酪農淘汰寡產牛1.2萬頭左右，藉此提高生產效力，國產生乳的產量目前46萬、47萬公噸，須減少4萬公噸。（編輯：李亨山）1130529