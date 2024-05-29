藍委提案調高公糧收購 陳駿季：規劃更好方案

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）前農業部長陳吉仲在臉書貼文質疑藍委提案調高公糧收購，是政治力量嚴重干預專業。農業部長陳駿季今天表示，調高只是一個選項，不一定是最好的，農業部已在規劃更好方案。

立法院經濟委員會今天邀請農業部部長陳駿季率幕僚進行業務報告並備質詢，媒體聯訪提問陳吉仲在臉書貼文，質疑藍委提案主張公糧收購價調高，是政治力干預專業，陳駿季說尊重任何人對稻米政策表示意見。

他指出，對農業部來說，糧食安全是非常重要的議題，特別是以米食為主的國家，稻米產銷需達一定比例的平衡，對於立委提案主張保價收購價提高，只是一個選項，不一定是最好的選項。

他說，農業部正在規劃更好的方案，藉此確保稻農的收益，並讓產業往前進步，目前正在做規劃，數字還要精算、相關經費要跟行政院爭取，完成後會呈報行政院，獲行政院同意就會對外公布。

返回中興大學任教的陳吉仲在臉書以「停止保價收購調漲—才是真正有益於農民」為題貼文，文中指出，國民黨立委以稻米生產成本增加為由，提案要將現行的計畫、輔導及餘糧3種公糧收購價格（依序為每公斤新台幣26、23及21.6元），一口氣增加8元，「這是讓台灣農業發展嚴重倒退的主張，這是透過政治力嚴重干預專業的惡例....」。

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另外，近來雞蛋供過於求，頻頻降價，陳駿季說，夏天需求量會降低，已協調蛋雞場藉此時機淘汰寡產老母雞；同時產地價從最高點每台斤43.5元，迄今爲32.5元，已調降約10元，呼籲消費端的蛋價應做出反映，藉此刺激消費。

近日媒體報導黑鮪價格偏低案例，陳駿季重申，報導所指是個案，且不是可做生魚片等級，事實上今年迄今黑鮪交易價格都跟往年差不多；其次，農業部漁業署已協助找尋可達負50度冷凍庫備用，以利到貨量大時可以凍存，調控拍賣量穩定價格。（編輯：李亨山）1130529