興大國際獸醫防疫暨教學醫院大樓動土 估116年完工

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）國立中興大學「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」今天舉行動土典禮，建物規劃為地下1層、地上7層，預計民國116年完工，打造中部最大獸醫教育示範場域。

國立中興大學「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，基地座落於台中市國光路與忠明南路口，興大獸醫教學醫院原址，今天舉行動土典禮，環境部長薛富盛、台中市副市長鄭照新、民進黨立委蔡其昌等人出席，執鏟見證。

興大校長詹富智表示，原獸醫教學醫院建築為民國69年啟用，原空間已不敷使用，藉由原址重建，除改善獸醫臨床教學環境與國際接軌外，也使獸醫臨床專業教育與防疫相輔相成，培養防疫、公共衛生，以及經濟動物生產醫學等國際人才。

農業部前部長、興大特聘教授陳吉仲出席，他致詞提到，中興大學對世界農業扮演重要角色，透過全程冷鏈技術，讓台灣鳳梨賣到日本，還有非洲豬瘟、牛結節疹等的防疫，都是興大師長的貢獻。

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此大樓工程總經費新台幣5.83億元，由教育部補助1億390萬元及農業部補助7000萬元。1至3樓規劃為獸醫教學醫院，包含診療室、病房、手術室及檢驗室，科別為內科、外科、心眼科、腫瘤科、特別寵物科、大動物及經濟動物科等；4至6樓為國際獸醫防疫人才培訓中心，設置流行病學、病理診斷、公共衛生等領域之教學研究空間；7樓規劃為大型教室及活動展示空間。

新大樓作為中部最大獸醫教育示範場域，在人才培育方面，提供獸醫學院學生更多方位、全專長領域的臨床實習空間；國際合作方面，規劃以此為基地，促進亞洲國家防檢疫定期交流，共同培訓獸醫新生代與師資，建立亞洲區域合作防疫網，提供中部民眾更優質的獸醫醫療環境。（編輯：陳仁華）1130411