中興大學懷璧獎獲捐500萬 鼓勵年輕學者投入研究

（中央社記者郝雪卿台中29日電）中興大學今天獲財團法人煦陽温和大地教育基金會捐贈新台幣500萬元做為「懷璧獎」獎金，興大校長詹富智表示，將發揮功能，鼓勵年輕學者投入學術研究，有助留住優秀學者。

中興大學上午舉辦「懷璧獎」獎助金捐贈簽約儀式，煦陽温和大地教育基金會執行長温若芬代表捐贈500萬元，由詹富智代表受贈，這筆捐贈將供「懷璧獎」獎金使用，獎勵年輕教師致力於開創性與突破性研究。

詹富智致詞表示，興大為鼓勵45歲以下專任教師投入高潛力研究領域，於民國102年募得1500萬元創辦「懷璧獎」，每年至少選出3名優秀年輕學者給予30萬元獎助，但因基金短缺，去年只能給予每人20萬元獎金，今年獲得捐贈贊助，將恢復每人30萬元獎助。

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詹富智指出，「懷璧獎」設立以來已獎助39名年輕學者，而獲獎學者也不負眾望，在學術領域有傑出表現，例如今年興大共有4名學者榮獲國科會傑出研究獎，其中有2人就曾獲得興大懷璧獎，而在今天獲500萬元捐贈後，上週又有1名校友承諾將捐助美金15萬元，將有助於興大留住優秀教師及對外攬才。

温若芬表示，她是興大校友，長期以來關注母校的發展，得知懷璧獎基金短絀，希望給予支持，鼓勵年輕學者持續在專業領域鑽研探索，提升興大在國際學術舞台上的競爭力及能見度，而相關的開創性研究成果不只可以福國利民，更能提升國家競爭力。（編輯：郭諭儒）1130329