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中興大學與碳交所攜手 簽署自然碳匯推廣備忘錄

2024/2/23 17:52（2/23 18:11 更新）
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中興大學23日與台灣碳權交易所簽署「台灣自然碳匯推廣計畫合作協議」，由興大校長詹富智（左4）、台灣碳權交易所董事長林修銘（右3）代表簽署，民進黨籍立委蔡其昌（左3）等人在場見證。中央社記者趙麗妍攝 113年2月23日
中興大學23日與台灣碳權交易所簽署「台灣自然碳匯推廣計畫合作協議」，由興大校長詹富智（左4）、台灣碳權交易所董事長林修銘（右3）代表簽署，民進黨籍立委蔡其昌（左3）等人在場見證。中央社記者趙麗妍攝 113年2月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）中興大學與台灣碳權交易所今天簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」。中興大學將傳遞碳權概念，提高農產業界對碳權產業的認識和參與度，期望共同加速台灣淨零永續發展。

為響應政府能源轉型政策，邁向2050淨零排放目標，推動台灣本土碳權發展，國立中興大學與台灣碳權交易所攜手合作，今天下午舉行簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」記者會，由興大校長詹富智、台灣碳權交易所董事長林修銘代表簽署，民進黨籍立委蔡其昌擔任見證者。

詹富智致詞表示，全球氣候變遷的議題越來越嚴峻，這是全社會全人類都需面對的議題。自然碳匯為邁向碳中和的重大課題，政府、企業及農民將擔任關鍵角色。興大長期以來在農業、自然生態等領域培育許多優秀人才，有豐富的研究成果，執行台灣本土的第一個自然碳匯推廣計畫，義不容辭。

林修銘指出，自然碳匯為國家推動淨零轉型的關鍵戰略之一，森林、土壤等自願減量專案將可能成為未來國內減量額度的重要供給，此次和興大合作推廣，希望能透過強化自然碳匯潛量，發展綠色商機，助攻國家淨零排放政策的同時，增加農民及產業利害關係人收益。

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蔡其昌表示，目前統計數據，全球減碳的速度還得加把勁，地球只有一個，溫度不能再上升。未來他會在立院持續監督政府，也鼓勵企業、學術單位加入。自然碳匯的概念對農民太艱深，中興大學和許多農業單位結合也和農民有密切接觸，透過中興大學可讓更多農民了解碳權後，進行減碳可增加收入還可愛護地球。

台灣大豆產業策略聯盟執行秘書馬聿安提到，相關課程資訊對大多數農民，是寶貴的資訊來源。（編輯：李錫璋）1130223

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