彰化員林地標黃金帝國 預計年底前開拆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化3日電）彰化縣員林市站前地標黃金帝國於921地震後被判定為危樓，經上月花蓮強震後，攤商近日紛紛掛紅布條公告遷址，縣府表示，已編列拆除經費，預計年底前開拆。

彰化縣政府今天發布訊息指出，黃金帝國大樓歷經921地震後，外界對於大樓整體結構安全一直有疑慮，縣府民國110年10月開始著手推動公辦都市更新案，去年委託台中市土木技師公會辦理該大樓建築結構安全性能詳細評估作業。

鑑定報告於今年3月31日出爐，該建築物結構評估未達最低等級，為耐震能力不足而有明顯影響公共安全的建築物，其結構補強不符效益，建議拆除重建。

縣府建設處表示，為保障黃金帝國大樓所有權人及公有土地參與都市更新權益，避免建物拆除影響所有權人財產受損，彰化縣政府正辦理拆除前權利價值估價評估作業，將各所有權人的土地市價與建物殘餘價值，依現況進行估價，計算其更新前價值。

縣府已編列拆除工程總經費新台幣8100萬元，將分為規劃設計及工程2階段進行。前期規劃設計監造案已於4月18日上網公開招標，6月召開地主說明會，預計年底前動工，初步規劃採住商混合式開發。（編輯：黃世雅）1130503