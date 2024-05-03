環狀線拖累安坑輕軌運量 捷運局：提檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北3日電）新北捷運環狀線受4月3日地震影響部分路段未通車，國民黨新北市議員黃心華今天質詢，啟動的接駁公車並沒有到十四張站，造成安坑輕軌運量下滑，捷運局表示2週內提檢討報告。

新北市議會進行四、五審各機關聯合業務報告及質詢，新北捷運環狀線目前中和站到板橋站未通車，中和站到大坪林站區間營運，黃心華質詢指出，接駁公車沒有進入十四張站，對於安坑居民來說很不便。

黃心華表示，民眾好不容易養成搭輕軌習慣，因接駁公車無法銜接又讓民眾改回騎機車，並造成運量往下掉很可惜，希望捷運局未來有強化方案。

根據新北大眾捷運股份有限公司統計，今年4月7日到5月2日，安坑輕軌日均運量為4334人次，去年同期日均運量為5547人次，下降約22%。

新北捷運公司表示，因部分乘客過去會轉乘環狀線往板橋，但目前未能全線營運，影響乘客搭乘便利性，造成運量比去年同期下滑。

新北市捷運工程局長李政安答詢，地震後環狀線分階段通車，接駁公車受限單行道影響進出動線，未來會持續檢討接駁方式，2週內提出檢討報告。（編輯：林恕暉）1130503