環狀線錯位維修經費 北市：若災害造成不可能支付

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北9日電）新北市府初估捷運環狀線復原工程經費逾4億元，台北市捷運局長鄭德發今天面對議員質詢時說，錯位原因仍待專家判斷，若屬不可抗力或天然災害，不可能由台北市付費。

花蓮外海4月3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間，連接梁與柱的盤式支承損壞，導致11處鋼箱梁錯位及軌道變形；新北捷運局6日表示，初估復原工程經費逾4億元，在確認責任歸屬前，將由新北市政府災害準備金先支應。

台北市長蔣萬安今天上午出席2025世界壯年運動會吉祥物登場記者會前接受聯訪表示，中華民國結構工程學會正協助釐清，究竟是地震導致還是設計或施工問題，確定責任歸屬後就依合約，該怎麼處理就怎麼處理。

共同受訪的新北市長侯友宜說，他與蔣萬安對此事有共識，最重要是趕快修好，恢復市民交通方便，善後責任就等第三方鑑定結果出爐，再照合約走。

此外，台北市議會交通委員會今天也安排「捷運環狀線0403地震鋼箱梁錯位處理現況」專案報告，台北市捷運工程局等單位列席備詢。

台北市捷運工程局長鄭德發報告指出，因地震導致捷運環狀線盤式支承受損共11處錯位，後續由新北市主導復原，若人力不足，台北市會派人支援，並委託第三方公正單位針對損害進行調查及研究盤式支承位移原因。

台灣民眾黨議員陳宥丞質詢，有新北市議員提及捷運環狀線監造發包是由台北市府協助，4億餘元費用應由台北市買單，北市捷運局有無因應作為。

鄭德發說，已跟新北市府達成基本共識，要先由第三方專業單位鑑定，新北市府已開過3次專家學者會議，確認責任歸屬前，先以天然災害救災基金進行復原。

陳宥丞接著問到，雙北都是國民黨執政，若是不同政黨執政可能有問題，要求回歸合約，若原因經認定為天然災害、不可抗力，就要明確訂定後續由誰負責等機制。

鄭德發表示，後續原因仍要由第三方專家判斷，若屬於不可抗力或因天然災害受損，應由新北市負責，不可能由台北市支付，已跟新北市確認相關權責並溝通清楚。

民進黨議員陳怡君表示，陳宥丞提到有新北市議員認為要由台北市支付修繕費，是否確定修繕費不是由台北市支付，鄭德發表示確定。

國民黨議員柳采葳則提到，雙北都是國民黨執政，可能不會進訴訟程序，但若新北市議會要求新北市府以訴訟向台北市府求償，北市捷運局應提前做好責任歸屬認定標準等細節，不該承擔就不要承擔。

鄭德發表示，此案已委託第三方公正單位專家學者鑑定錯位原因，若是因地震影響，代表設計沒問題，就依天然災害救災經費處理作業要點處理，若為施工瑕疵，會依合約向施工廠商求償。（編輯：蕭博文）1130509