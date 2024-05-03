本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國科會AI引擎TAIDE練功1年可台英語對話 還能快速生成立委質詢稿
首頁 / 產經

房仲：大同區茶廠賣4億 北市古蹟可移出容積含金量高

2024/5/3 20:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北3日電）信義房屋指出，今年北市有兩件億元級的古蹟或古蹟容積移轉交易，雖然無法直接改建，不過古蹟可以移出的容積含金量高，市場上需求量穩定，即使無法改建仍有專業人士買進。

業者引述最新北市實價資料顯示，大同區一間茶廠今年1月底，土地約229坪，以總價新台幣4億元成交。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市新增的重劃區數量相當稀少，市中心可以開發的大面積土地也不多，一些透天、平房就成為開發商整合的目標，尤其危老政策與都更的容積獎勵，也有帶動效果，而北市的舊城區也有不少透天厝，有些具有歷史價值的建築物，被認定為古蹟後，為補償地主的權益，市府也讓這些古蹟本來可興建的容積可以轉賣，古蹟移轉在北市一直有不錯的市場。

曾敬德解釋，此次揭露顯示，西寧北路84號的茶廠今年1月底以總價4億元成交，土地面積229坪，土地成交單價每坪174.4萬元，換算容積單價每坪58萬元，價格符合市場行情。

他表示，北市的古蹟具有容移的優勢，雖然無法直接開發，但可以透過容移一樣有不錯的身價，例如今年初也有開發商以8.95億元，處分列為古蹟的衡陽路60號店屋的可移轉容積。（編輯：張均懋）1130503

曾敬德
房仲：新青安政策帶動 北市首季每坪百萬小宅占23.3%前2月預售揭露年增萬戶 房仲業：自用買盤進場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48
更多編輯台推薦新聞：