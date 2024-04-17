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前2月預售揭露年增萬戶 房仲業：自用買盤進場

2024/4/17 15:43
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（中央社記者賴言曦台北17日電）房仲業者觀察預售揭露資料指出，今年前2月預售揭露戶數約1.9萬戶，年增1萬戶，揭露銷售額新台幣3202億元，年增150%，顯示雖然歷經平均地權條例修正案上路，但在自用買盤積極進場下，預售屋市況仍然強勁。

信義房屋表示，今年2月雖然有農曆年節等季節性因素，但根據資料顯示，銷售揭露仍達7500件，年增62%，統計前2月預售揭露共約1.9萬戶，揭露銷售額3202億元，皆較去年同期倍增，顯示市況強勁。

若以區域來看，2月銷售揭露量最大的是台中市的1624件，主要是台中市供應量大，且民眾對於新房需求強勁，促成銷售量增。

另外，新北市2月預售揭露量有1320件、桃園市1233件、高雄市1167件，顯示這些區域都是今年2月的預售熱區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，平均地權條例修正案上路後，有效壓抑預售換約型買盤，不過剛性需求穩健，加上許多新案訴求低自備，成功吸引自用買盤積極進場，房市短期需求強勁，使房價呈緩漲趨勢。（編輯：張均懋、楊凱翔）1130417

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