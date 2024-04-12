房仲：人潮回流 西門町店面租金達全盛期75%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）信義房屋今天表示，西門町受惠疫情結束，人潮回流消費復甦，商圈內空置店面快速減少，連帶租金行情也觸底反彈。

信義房屋透過新聞稿指出，以最新一筆西門町成都路店面為例，過去全盛時期月租新台幣45萬元，疫情衝擊下，2021年月租30萬元，今年2月底則以33.6萬元出租，短期租金是全盛時期的75折。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町在疫情過後先是內需復甦，迎來第一波商機，後面國際觀光客回流，進一步讓空置狀況改善，今年預估來台旅客挑戰千萬人次，有機會逐步回到疫情前的水準。

不過，曾敬德坦言，西門町距離全盛時期還會有段差距，主因觀光人口的組成出現改變，過去購買力最強的陸客仍未回籠，預期西門町租金還是難以回到過去的盛況。

信義房屋說明，此次揭露的西門町成都路41號，2018年月租45萬元，每坪單價達1.1萬元，當時來台旅客人次有1107萬人，也是西門町的輝煌年代。之後受到疫情衝擊，2021年3月，月租降到30萬元，不過當年度訂了租金調漲條款，第1年租金30萬元，第2年35萬元，第3年40萬元，第4年45萬元，由保養品牌承租。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

信義房屋指出，上述地標今年2月的月租為33.6萬元，較疫情期間增加，相較全盛時期，租金仍打了75折，但同樣訂有調漲機制。實登備註顯示，2024年4月5日至2026年4月4日，月租33.6萬元，2026年4月5日至2027年4月4日，月租34.65萬元，目前由韓系服飾業者承租。

信義全球資產商仲部主任林廷宇表示，西門町店面空置率明顯改善，不過觀察新進的業種，包括飾品、包包、服飾、伴手禮店等業者，因為人力狀況吃緊，普遍都朝向精緻裝潢，但較少人力需求的店家型態，除了薪水問題，時間彈性度、上班的舒適度與優越度，都增加西門町店家請人的難度。（編輯：楊蘭軒）1130412