更多編輯台推薦新聞：
天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 近3000消費者18日起可至原店退費
首頁 / 產經

房仲：人潮回流 西門町店面租金達全盛期75%

2024/4/12 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）信義房屋今天表示，西門町受惠疫情結束，人潮回流消費復甦，商圈內空置店面快速減少，連帶租金行情也觸底反彈。

信義房屋透過新聞稿指出，以最新一筆西門町成都路店面為例，過去全盛時期月租新台幣45萬元，疫情衝擊下，2021年月租30萬元，今年2月底則以33.6萬元出租，短期租金是全盛時期的75折。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町在疫情過後先是內需復甦，迎來第一波商機，後面國際觀光客回流，進一步讓空置狀況改善，今年預估來台旅客挑戰千萬人次，有機會逐步回到疫情前的水準。

不過，曾敬德坦言，西門町距離全盛時期還會有段差距，主因觀光人口的組成出現改變，過去購買力最強的陸客仍未回籠，預期西門町租金還是難以回到過去的盛況。

信義房屋說明，此次揭露的西門町成都路41號，2018年月租45萬元，每坪單價達1.1萬元，當時來台旅客人次有1107萬人，也是西門町的輝煌年代。之後受到疫情衝擊，2021年3月，月租降到30萬元，不過當年度訂了租金調漲條款，第1年租金30萬元，第2年35萬元，第3年40萬元，第4年45萬元，由保養品牌承租。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

信義房屋指出，上述地標今年2月的月租為33.6萬元，較疫情期間增加，相較全盛時期，租金仍打了75折，但同樣訂有調漲機制。實登備註顯示，2024年4月5日至2026年4月4日，月租33.6萬元，2026年4月5日至2027年4月4日，月租34.65萬元，目前由韓系服飾業者承租。

信義全球資產商仲部主任林廷宇表示，西門町店面空置率明顯改善，不過觀察新進的業種，包括飾品、包包、服飾、伴手禮店等業者，因為人力狀況吃緊，普遍都朝向精緻裝潢，但較少人力需求的店家型態，除了薪水問題，時間彈性度、上班的舒適度與優越度，都增加西門町店家請人的難度。（編輯：楊蘭軒）1130412

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17