房仲：首季房貸族自備款、貸款創新高 購屋面積新低
2024/6/6 15:56
（中央社記者何秀玲台北6日電）信義房屋表示，根據聯徵中心最新資料顯示，今年第1季房貸族新增5萬4811個樣本，寫下2009年統計以來單季新高，反映去年第4季至今年第1季買氣穩定且交屋量大，統計第1季房貸族有三高一低，包括自備款、房貸、房價皆創新高，僅購屋面積創新低。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天表示，從聯徵中心第1季統計房貸資料可發現，高房價狀況下，民眾得準備更多自備款與背負更重房貸，只能透過較長年期，如30年期房貸降低每月負擔，房子卻越買越小。
即使在這樣的狀況下，買氣也並未退散，反而申貸狀況踴躍，與當下買氣熱絡的市況表現一致。
統計顯示，今年第1季聯徵中心新增5萬4811個房貸族樣本，平均房貸金額新台幣977萬元，再創歷史新高，平均購屋總價鑑估值為1355萬元，等於至少要準備平均378萬元的自備款，包括購屋總價與準備的自備款都創下歷史新高。
他指出，更嚴峻的是即使自備款、房貸都創新高，但能買到的坪數卻更少，第1季平均購屋面積42.7坪再度寫下歷史新低紀錄。
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若比較10年來變化，今年第1季較2014年同期，平均房價多出344萬元，且貸款中位數從73%增加到79%，民眾拉高貸款成數與期數方式購屋，不過購屋面積卻少了4.5坪，貸款金額也從689萬到一直增加到977萬元，已逼近千萬房貸水準。
曾敬德指出，房價大漲後，政策通常會扮演影響房市的重要關鍵，本月即有央行6月理監事會議；從過去會議紀錄來看，與會的理監事對於房價問題敏感，可觀察是否有進一步的管制措施出籠。（編輯：張均懋）1130606
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