房市交投熱絡 信義房屋：5月交易近4年同期新高

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（中央社記者潘智義台北31日電）信義房屋統計，今年5月全台門市交易狀況寫下近4年同期最高；台灣房屋集團統計內部成交行情，5月六都和新竹縣市交易仍熱，高雄月增最多，達25%。

信義房屋發布新聞稿說明，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現，成交總價以新台幣1000萬至2000萬元仍是交易量最多的區間，首購的買氣穩定，不過總價2500萬至5000萬元的交易量也增溫，反映5月換屋族也有出籠跡象。

台灣房屋觀察5月價量變化，六都和新竹縣市整體交易量月增13.1%，年增24.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，人工智慧（AI）商機帶旺，股市創高，主計總處上修今年經濟成長至3.94%，達近3年高點，市場呈現熱錢充沛現象，通膨的預期心態，擔心「晚買會更貴」，南部預售市場頻傳排隊現象，而新青安優惠貸款挹注，也讓成屋市場交易熱絡，首購族及為子女置產潮成為現在房市的中流砥柱。

中央大學台灣經濟發展研究中心發布「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，5月調查結果為111.09點，較4月提高3.29點；5月「購買房地產時機」指標為106.27點，較4月提高3.5點，兩項指標皆維持於100點以上樂觀區間，民眾購屋意願持續維持高檔。

台灣房屋美術之心加盟店店東林家福指出，高雄受產業建設議題、新青安優惠貸款紅利催動，今年以來買氣月月升溫，以5月帶看量及成交量相較4月均大幅增加，主力購屋客群以自住客為主，部分為置產，多偏好大樓2至3房產品及透天住宅，總價帶以800萬至1500萬元居多，其中又以三民、左營、楠梓、鼓山等區買氣最旺。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說明，5月房市維持熱絡，主因股市上漲帶來資金動能，新青安也持續幫助年輕人降低房貸負擔，同時民眾對於房價上漲預期仍在，包括成屋市場與一手市場都出現交易熱絡的市況，接下來就要觀察6月央行理監事會議動向。

信義房屋統計，5月房市總價1000至2000萬元的交易占比約4成，不過變化較為明顯的是換屋族群占比增加，總價2500至5000萬元的占比明顯較4月增加，尤其是北市換屋買氣增加最為顯著，新北市成交最多是總價1000至1500萬元，不過新北也看到換屋出籠，總價2000至3000萬元的交易占比也成長。（編輯：張均懋）1130531