房仲：3月新青安比舊制核貸年增3倍 利差有誘因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）信義房屋今天表示，受惠新青安政策房貸優惠，與現在一般房貸利率有將近0.4個百分點的利差，吸引首購族購屋時多申請新青安房貸，統計3月新青安的撥貸戶數6440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。

信義房屋發布新聞稿指出，新青安政策房貸優惠，包括最高可貸新台幣1000萬元、寬限期最多5年與最長40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，與現在一般房貸利率有將近0.4個百分點的利差。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說明，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

信義房屋引述統計顯示，新青安房貸到今年3月底累計已經撥貸約4.28萬戶，撥貸金額達3122億元，新青安的確為市場帶來一些新的買氣與資金動能。

曾敬德指出，新青安政策對於首購相當優惠，有購屋需求民眾，符合條件應該都會優先使用，不過使用者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用，不過若擔憂到期後利率問題，到時候也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求。（編輯：林興盟）1130523