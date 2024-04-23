景氣回溫新青安助攻 首季新承做房貸2382億衝出新高

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）三大利多齊聚，成功催出房市買氣。中央銀行統計，今年第1季五大銀行新承做房貸金額衝上新台幣2382億元，創下歷史新高。央行官員說明，除了新青安房貸助攻，台灣景氣回溫、台股熱絡，對房市均是正面因素。

央行今天公布3月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.017%，較2月的1.987%上升0.03個百分點，主要是因週轉金及購屋貸款利率較2月上升所致。

進一步觀察外界關注的新承做房貸金額表現，3月新承做房貸金額達892.83億元，月增335.32億元；今年第1季五大銀行新承做房貸金額更創下歷史新高。

央行經研處副處長曹體仁說明，近期房市走勢大致反映3因素，包括景氣回溫、台股表現也不錯，加上新青安房貸有利首購族進場，3大因素推動房市回溫。

曹體仁補充，近幾個月大台北房價指數還是走揚，且建物買賣移轉棟數成長，顯示新承做房貸金額衝高背後，價量因素並存。

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雖然房市買氣熱絡，曹體仁指出，根據聯徵中心數據，2月國銀房貸自用占比達88.7%，且新青安占新承做房貸比率逾3成，顯示房市主要還是自住型購屋者，政府相關部會以及央行也將持續密切關注房市走勢，檢視是否有過熱現象。

至於3月五大銀行新承做房貸利率，受到央行3月21日宣布升息半碼的影響，月增0.009個百分點，升至2.086%。曹體仁表示，央行3月下旬宣布升息，對房貸利率的拉抬效果主要應會落在4月；換言之，4月新承作房貸利率續揚的機率頗高。（編輯：潘羿菁）1130423