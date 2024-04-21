北市黎元停車場擬改建禮儀大樓 整頓非法業者

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市第一殯儀館即將功成身退，周邊殯葬業者量能轉移成為隱憂，殯葬處規劃，將第二殯儀館周邊的黎元停車場改建為禮儀業者大樓，改善環境並遏制非法業者蔓延。

台北市殯葬管理處今天透過新聞稿表示，依據台北市議會決議，正辦理黎元停車場用地興建禮儀服務業者大樓可行性研究，同時規劃在相鄰的青峰公園擴建地下停車場。

殯葬處指出，研究內容包含興建方案及評估、初步建築設計、初步交通及環境影響評估、經費估算、未來經營模式研議，並將辦理地方社區及業者說明會，彙整各方需求。

殯葬處說明，黎元停車場用地面積約3654平方公尺，若順利改建禮儀業者大樓，落成後將可吸引周邊業者進駐，不僅改善當地街景，也能整頓並遏制非法業者蔓延，並增加停車空間，紓解當地及二殯需求。

根據殯葬處公告，合格殯葬禮儀服務業者共252家，其中半數設置在第一殯儀館周邊，另有部分業者違法設置在住宅區內。

殯葬處表示，將持續與在地居民溝通、爭取支持，期望能順利完成後續都市計畫變更和建設，實現政府、居民和業者三方共贏局面。（編輯：張銘坤）1130421