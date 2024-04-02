專家：去年第3季房貸違約率 新竹縣最低宜蘭縣最高

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台灣房屋根據內政部不動產交易平台資料指出，去年第3季全國房貸違約率為0.07%，與2020年初的0.17%相比，仍屬低違約率。去年第3季六都和新竹縣市的購置住宅貸款違約率，以新竹縣的0.01%最低，全台各縣市中，違約率最高的是宜蘭縣0.15%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，違約率是指該縣市住宅貸款列入催收或其他逾期放款的金額比率，反映出繳交房貸的不穩定程度，雖然目前台灣房貸利率已突破2%，扣除政策性的新青安優貸，市場地板利率為2.185%，較過往紀錄或美國的6.87%，仍屬於低點，因此升息之後還在可承受範圍。

另外，央行2020年起，啟動5波信用管制計畫，抑制高總價產品和多屋族的貸款成數，達到風險控管的目的，也是低違約率的因素之一。

觀察2023年第3季六大都會區和新竹縣市的違約率狀況，以新竹縣的違約率0.01%最低，其次為新竹市0.03%，第3名是台中0.04%；而全台各縣市中，違約率最高的是宜蘭縣的0.15%。

張旭嵐指出，新竹縣市有竹科新貴買盤支撐，財力穩健，對於升息的耐受度高，常年以來違約率幾乎都是全台最低；台中也有中科的剛需挹注，加上房價與北部相比，仍屬相對平實，民眾多半可負擔繳款。

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至於違約率最高的宜蘭縣，台灣房屋宜蘭轉運特許加盟店店長羅詔耀表示，宜蘭房價雖比雙北低，但在地青年的薪資收入不如都會區，且近年不少推案在都市計畫外，若鑑價不足，會導致實際核貸成數不足，年輕首購族又未掌握長期財務分配，或過寬限期月繳金額提高，都可能會超過實際負擔能力，增添違約風險。

羅詔耀表示，隨著竹科宜蘭園區二期啟用，有機會吸引更多高收入的購屋族移居宜蘭，屆時可望增加當地繳貸的穩定度。（編輯：蘇志宗、張均懋）1130402