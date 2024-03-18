去年第3季平均房貸期數創高 專家：新青安助攻

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（中央社記者賴言曦台北18日電）新青安房貸去年8月1日上路，內政部不動產資訊平台資料顯示，新青安房貸實施後，帶動去年第3季新增購置住宅平均貸款期數達305期，較政策上路前的第2季多10期，創統計來新高，也是首度突破300期大關。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新青安房貸將申貸上限額度，從新台幣800萬元提升至1000萬元，擴大適用交易總價帶，加上新青安最長貸款年期從30年延長到40年，寬限期上限也從3年展延至5年，有利於買家藉由拉長還款年期，降低每月的房貸負擔。

張旭嵐指出，新青安房貸政策一上路就反應熱烈，平均貸款期數從去年第2季的295期，提升到305期，如今新購屋的房貸族，平均貸款年期已超過25.4年。

台灣房屋指出，南部地區因房價相對親民，受新青安額度提高而受惠的新案頗多，去年第3季高雄、台南湧現大量新成屋申貸，由於銀行放貸常有屋齡加貸款年期小於一定標準的原則，因此新案更有機會爭取長年期貸款，也讓高雄、台南去年第3季的平均貸款期數，分別以348期、336期高居六大都會區冠、亞軍。

不過青安優貸政策拉長房貸年期似有前例可循，台灣房屋根據不動產資訊平台資料，比對青安政策變動前後季度的新增房貸平均期數，2010年底財政部青安貸款開辦後，2011年第1季平均貸款期數便升至223期，單季成長36期，季增期數史上最多，此後平均貸款期數便保持在220期以上。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，內政部最初在2009年主辦的青年貸款方案，額度只有200萬元，最高年限20年；而2010年底財政部青安貸款開辦，額度拉高至500萬元，年限提升為30年，這也是官方首度端出30年期的政策性優貸，加上當時房市正處於多頭上升期，申貸購屋情況踴躍，使貸款期數大躍進。

陳定中指出，2016年初青安政策雖有變化，但僅調升額度，年期、寬限期上限均不變，民眾無法拉長年期來平衡每月負擔，且該年正逢房地合一實施的房市低潮，因此該次政策變動前後，貸款期數保持不變；而2023年第3季的新青安，額度與年期上限皆擴張，促使期數季增10期，增加期數為史上次多，牽動貸款期限衝破300期。（編輯：張良知、翟思嘉）1130318