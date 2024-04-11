3月租金指數105.57再創高 專家：漲幅實際感受更大

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（中央社記者賴言曦台北11日電）行政院主計總處最新數據顯示，3月房租指數105.57再創高，年增2.24%，年增率為近12個月來最高的一次。專家分析，雖然官方指數漲勢僅微幅上漲，但民眾實際上可能會更有感，覺得比3、4年前貴不少。

據行政院主計總處統計的最新數據資料，3月房租指數再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，年增率為近12個月以來最高的一次，統計過去8個月的房租指數年增率都在2%以上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿分析，房租受到許多因素影響，其中房價高漲，帶動新屋租金水準走高，會導致周邊區域行情產生比價效應，另通膨等因素使房屋持有成本增加，也會反映在租金上。

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曾敬德表示，雖然政府透過租金補貼，以期降低租屋族租金負擔，不過租金補貼的額度，可能會被這幾年租金的漲幅抵消掉，民眾居住成本因此愈來愈高。

曾敬德指出，尤其從統計數據來看，雖然官方指數漲勢僅微幅上漲，然而部分租客過去簽訂租約時，租金可能較低，但過幾年換約或換新租屋時，就會有租金明顯上漲的感受，讓民眾實際上對租金漲勢更有感，可能覺得行情比3、4年前貴不少。（編輯：楊凱翔、翟思嘉）1130411