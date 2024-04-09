全台未繼承房地面積10年翻倍 房仲估價值逾千億

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（中央社記者賴言曦台北9日電）內政部統計資料顯示，2023年未辦理繼承土地1.8萬公頃，較2013年增加1倍，未繼承建物面積則達65萬坪，也較2013年成長1.6倍。專家研判，此現象與找不到繼承人、不動產位處偏遠等因素有關。

信義房屋進一步透過統計未辦理繼承的不動產價值後指出，由於台北市去年統計未繼承土地的公告現值為新台幣840億元，推估全台未繼承的不動產價值遠超過千億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，未繼承房地面積不斷增加，研判可能跟找不到繼承人、繼承人間意見不和、不動產位處偏遠、屬零散持分或不具價值等因素有關，隨著時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。

內政部地政司官網公告建議，若無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

曾敬德則指出，房地合一稅上路後，使稅制變得更為複雜，關於被繼承人取得不動產的時間問題，與繼承人日後出售的稅務規劃等，最好先跟專業人士洽詢，以免產生疑慮。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130409