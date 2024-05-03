配合總統就職空中操演 松山機場部分航班異動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）總統當選人賴清德5月20日就職，國防部將進行空中操演任務；交通部民航局今天表示，松山機場配合總統就職空中操演，部分航班將有異動，提醒旅客留意近日航空公司的公告。

民航局發布新聞稿，台北國際航空站配合「中華民國第16任總統副總統就職籌備會」規劃的空中操演與組合訓練，松山機場部分航班將有異動。

民航局說，根據就職籌備會5月1日的說明，除5月20日就職當天的正式操演、19日下午的彩排，13、15、17日清晨另有組合訓練，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，相關時段的國際線與國內線航班，將受到影響。

為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，台北航空站於日前邀飛航松山機場的航空公司、軍方及航管單位研商，軍方代表於會中說明操演相關規劃，因影響涉及國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整，並通知已訂位旅客。

台北航空站指出，受操演與預演影響，松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續時段的航班亦可能因此遞延。

台北航空站已協調航空公司，以「不取消航班」為原則，航空公司將以調整起降時間或增加航機攜帶油量等方式因應。

台北航空站表示，各航空公司已針對松山機場可能受影響的航班著手相關準備，近日航空公司將於官網公布，並會事先通知訂位旅客；建議旅客提早規劃行程，出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。（編輯：陳政偉）1130503