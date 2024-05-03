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美國內華達州副州長拜會黃偉哲 討論各項議題

2024/5/3 20:12（5/3 20:21 更新）
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美國內華達州副州長兼參議會議長安東尼（Stavros Anthony）（左）等人3日前往拜會台南市長黃偉哲（右），雙方會中針對各項議題進行熱烈討論交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月3日
美國內華達州副州長兼參議會議長安東尼（Stavros Anthony）（左）等人3日前往拜會台南市長黃偉哲（右），雙方會中針對各項議題進行熱烈討論交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月3日
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（中央社記者張榮祥台南3日電）美國內華達州副州長兼參議會議長安東尼（Stavros Anthony）等人，今天拜會台南市長黃偉哲；安東尼表示，台灣在能源、交通、觀光、半導體的發展，都是美台關係相當重要議題。

台南市政府發布新聞稿指出，安東尼率內華達州、猶他州參眾議員等11名政治領袖，今天拜會黃偉哲，雙方討論各項議題。

安東尼表示，此行目的是強化美台關係及深化內華達州、猶他州與台灣地方政府的連結，也讓訪問團成員充分了解台灣在能源、交通、觀光、半導體的發展，都是美台關係相當重要議題。

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黃偉哲則說，近年來台美關係愈來愈緊密，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，美國政府提供疫苗確保台灣人民健康，今年花蓮強震後，美國官民也表達關心支持，他希望未來台南和內華達州、猶他州專家交換自然災後重建及防範因應經驗，加深台美盟友關係。

市府表示，安東尼率領訪問團除拜會台南市政府，也將參訪赤崁樓、大天后宮及台灣文學館等景點。（編輯：黃世雅）1130503

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