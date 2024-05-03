前台大教授巫和懋病逝享壽72歲 擅長賽局理論

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（中央社記者陳至中台北3日電）前台灣大學管理學院教授巫和懋今天凌晨病逝，享壽72歲，他鑽研賽局理論、不確定狀態經濟學、應用個體經濟與國際貿易，留下大量著作。台大管理學院師生對他的逝世表示哀悼之意。

台大管理學院今天告知媒體：「管院師生對巫老師（巫和懋）的逝世表示哀悼之意，後續正由老師指導的學生協助家屬辦理告別式事宜。」

巫和懋是美國史丹佛大學經濟學博士，論文指導教授是諾貝爾經濟學獎得主艾羅（Kenneth Arrow）。巫和懋曾在美國杜蘭大學等校任教10餘年，於民國82年放棄美國永久教職，回到台大任教，民國95年到中國北京大學擔任講座教授，一生教職的轉折，曾在學界引起討論。

巫和懋著有「賽局高手─全方位策略與應用」，在台大管理學院任教時開設的「賽局與產業競爭策略」，是當時的熱門課程，每學期選課人數都爆滿。他擅長引導學生進入賽局中的思辨，推估對手的行動和反應。

根據台大校訊第529期報導，巫和懋著作等身，許多文章發表在國際頂尖學術期刊，在個體經濟學的幾個重要領域，都有非常獨到的創見。學術創新包括提出「內生不確定性」（Endogenous Uncertainty）源起於市場參與者內生最適行為與預期心理的波動。

根據台大校訊資料，巫和懋提出心理性賽局（Psychological Game）等原創性的研究成果，並在國貿理論方面有不少貢獻，在加總理論（Aggregation Theory）方面的研究也領先國際學界。（編輯：陳政偉）1130503