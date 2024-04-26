嶺南畫派宗師歐豪年辭世 享耆壽90歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北26日電）嶺南畫派宗師歐豪年25日辭世，享耆壽90歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示歐豪年影響遍及海內外，已成為傳統與現代兼容並蓄的中華文化美學符號。

史哲今天透過新聞稿表示，歐豪年繼承嶺南畫派改革傳統國畫的開拓精神，折衷中外、融合古今，創作不輟並長年投身美術教育與文化交流，備受國際藝壇肯定。

歐豪年1935年生於廣東，出身書香門第，家學底蘊深厚，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，用心學習嶺南派技法，並以寫生自我鍛鍊，於筆墨章法皆有獨到之處，年少即於各地參與美術展覽，1960年受聘為崇基學院（香港中文大學前身）中文系國畫科講師。

1968年，歐豪年應國立歷史博物館邀請來台舉辦伉儷聯展，自此與台灣結緣，1970年獲中國文化學院（現中國文化大學）創辦人張其昀敦聘，於美術系任教並遷居台灣，而後獲頒為中華學術院哲士、華岡教授、董事會董事，也曾出任系主任職務，使嶺南畫派拓展於台灣畫壇。

歐豪年先後曾獲頒法國國家美術學會巴黎大宮博物館雙年展特獎，以及韓國圓光大學、美國印第安那州波里斯大學、國立中興大學、輔仁大學、國立台灣藝術大學、國立東華大學、香港中文大學、中國文化大學等校名譽博士。

2002年，中央研究院嶺南美術館成立，歐豪年受聘為永久榮譽館長，也慨然捐贈收藏予中國文化大學及輔仁大學成立歐豪年美術館，並數次舉辦展覽及學術研討會等，為推動與傳承嶺南畫派不遺餘力。其繪畫題材廣泛，遍及山水、人物、花鳥、蟲魚走獸等，對於書法與詩文多有研究。（編輯：陳政偉）1130426