義大利時裝設計師卡瓦利去世 享壽83歲

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（中央社羅馬12日綜合外電報導）義大利時裝設計師卡瓦利（Roberto Cavalli）今天辭世，享壽83歲。卡瓦利向來以動物印花設計聞名，深受演藝明星喜愛，幾十年來，他的作品一直是富豪名流的追逐焦點。

路透社引述義大利安莎通訊社（ANSA）報導，卡瓦利今天在佛羅倫斯（Florence）家中去世。卡瓦利已生病一段時間，離世後留下6個孩子和伴侶尼爾森（Sandra Bergman Nilsson）。

卡瓦利在20世紀70年代初創立了自己的同名品牌。Roberto Cavalli執行長阿佐拉里（Sergio Azzolari）在社群平台Instagram發文表示：「Roberto Cavalli公司向卡瓦利先生的家人表示哀悼，他留下的作品仍是創作的靈感源泉。」

卡瓦利經常使用鮮豔色彩和拼貼效果，他戴著有色眼鏡、抽著雪茄；個性外向、愛好藝術。

2000年7月，美國超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）穿著卡瓦利設計的虎臉圖案細肩帶長洋裝走下羅馬知名景點「西班牙階梯」（Spanish Steps），成了時尚經典之作。

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）去年在葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮，穿著兩件式綴有寶石的藍紫色Roberto Cavalli中空禮服優雅現身，也巧妙呼應了專輯名稱「午夜」（Midnights）。

儘管對時尚觀點不同，同樣是大師級的亞曼尼（Giorgio Armani）始終推祟卡瓦利，他在社群媒體平台X上寫著：「卡瓦利是一位真正的藝術家，他對印花的運用狂野而精彩，能夠將幻想轉化為誘人的服裝。」

Roberto Cavalli的創意總監普格里西（Fausto Puglisi）表示：「您將受到眾人緬懷，您被這麼多人愛著，您的名字將流芳百世，成為其他人，尤其是我的靈感燈塔。」

根據義大利媒體報導，卡瓦利的葬禮將於15日在佛羅倫斯舉行。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130413