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兌現競選諾言 小五生爭取紙風車前進校園演出

2024/5/3 22:54（5/3 23:06 更新）
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台中市中華國小5年級生、學生自治會長陳畇榕兌現競選承諾，爭取紙風車文教基金會邀請即將成真火舞團3日晚間到校演出，讓市長盧秀燕也深受感動，即使公務再忙也依約到場同樂。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月3日
台中市中華國小5年級生、學生自治會長陳畇榕兌現競選承諾，爭取紙風車文教基金會邀請即將成真火舞團3日晚間到校演出，讓市長盧秀燕也深受感動，即使公務再忙也依約到場同樂。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）紙風車文教基金會邀請「即將成真」火舞劇團，今天晚上在台中市中華國小演出，為中華國小學生自治會長、五年級學生陳畇榕兌現競選承諾而爭取；市長盧秀燕感動說，孩子美夢成真。

紙風車文教基金會邀請「即將成真」火舞劇團今天晚上到台中市中華國小演出「火爾摩莎Firemosa」，吸引4000多人到場觀賞，獲邀的盧秀燕也依約到場。

台中市政府發布新聞稿，盧秀燕表示，4月20日收到來自中華國小學生自治會會長給她的邀請函，表示要邀請紙風車劇團來中華國小演出，誠摯邀請一起觀賞表演。以往紙風車劇團都是台中市政府編列預算或是企業贊助，這次是學生自治會的會長邀請，她感到非常好奇。

盧秀燕說明，陳畇榕在4年前看過這個表演，很喜歡但也被嚇哭，當時文教基金會執行長王俊凱鼓勵說，「不要哭，如果可以把害怕變成勇氣，將來願意再來看表演的話，歡迎再邀請我們演出。」

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盧秀燕說，去年陳畇榕競選學生自治會長，其中政見之一就是要幫中華國小爭取權益，邀請紙風車來校演出，而陳畇榕順利當選後也實現承諾，陳畇榕將害怕變成勇氣、行動力並且遵守承諾，她非常感動，不論行程再忙也要來共襄盛舉。

陳畇榕表示，感謝盧秀燕撥空前來，他與王俊凱完成這場不可能任務，紙風車劇團演出可為同學及老師帶來快樂。今晚看到市長也讓他非常開心。（編輯：陳政偉）1130503

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盧秀燕
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