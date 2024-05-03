台灣吸引國際學生菲律賓辦教育展 逾2500人參加

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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）教育部委託崑山科技大學在菲律賓成立海外基地，近日在馬尼拉和宿霧舉行「國際產業人才教育專班」教育展，向國際學生招手，吸引30多所菲律賓大學代表及逾2500名學生參與。

崑山科技大學表示，為推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，菲律賓總召學校崑山科技大學4月30日在馬尼拉舉辦教育展，台灣10多所大學院校及企業到場設立展覽攤位。

崑山科大、正修科技大學及明新科技大學並與班巴加省農業大學（Pampanga State Agricultural University）、瑪甫大學（Mapúa University）等17所菲律賓大學簽署合作協議，連結台菲雙方共同推動新型專班。菲律賓海外人才基地推動計畫目前已與29所菲律賓大學院校簽約。

中華民國駐菲律賓代表周民淦致詞表示，教育部創立國際產業人才教育專班計畫，簡稱INTENSE計畫，體現台灣致力於培養下一代領導者和創新者。這次教育展也標誌著台菲雙方追求共同培養全球人才和推動學術卓越。

他指出，INTENSE計畫不僅是一項獎學金。透過政府、企業和學術界合作，這項計畫聚焦於STEM（科學、技術、工程、數學）、金融和半導體相關領域，將提供全面的課程，讓參與學生具備在當今競爭環境脫穎而出的技能、知識和實踐經驗。

教育部次長劉孟奇視訊致詞表示，INTENSE計畫透過海外基地提供華語先修課程、學術交流、國際合作等功能，期望促進雙邊大學更多合作，並透過教育展，鼓勵更多優秀菲律賓學生赴台就讀。

位於宿霧（Cebu）的海外人才基地昨天舉辦「國際產業人才教育專班」教育展。

菲律賓海外人才基地協同主持人、正修科技大學校長龔瑞璋表示，位於宿霧的人才基地將推動更多STEM、半導體及金融領域新型專班，包括2年制學士班、學士後學士班和碩士班，將菲律賓優秀學生培養為國際人才。

國際產學教育合作聯盟專案辦公室協同主持人沈金鐘指出，希望透過教育展，招收約1054位菲律賓學生赴台就學，並整合學校資源及產業力量，讓學生學習更多現場專業知識，拓展實務經驗。（編輯：高照芬）1130503

教育部委託崑山科技大學在菲律賓成立海外基地，4月30日在馬尼拉舉行「國際產業人才教育專班」教育展，吸引30多所菲律賓大學代表及逾2500名學生參與。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月3日