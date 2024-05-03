中東、烏克蘭飛彈防禦系統取得成功 引全球爭相採購

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）專家表示，彈道飛彈防禦系統在以色列、紅海和烏克蘭首次面臨複雜、高風險作戰情境時取得的成功，將鼓勵全球軍隊投資這種價格昂貴的系統，加劇飛彈軍備競賽。

路透社報導，美國和以色列官員表示，伊朗4月13日向以色列發射多達120枚中程彈道飛彈時，美國「雷神標準3型攔截飛彈」（SM-3）和以色列飛箭（Arrow）防空系統幾乎摧毀所有飛彈，只留下無人機和更小的威脅給「鐵穹」（Iron Dome）防空系統處理。

過去幾個月，美國海軍驅逐艦攔截了葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發射的反艦彈道飛彈；在烏克蘭，美國製的MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）擊落先進的俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈和「匕首」（Kinzhal）彈道飛彈。

路透社採訪的6名專家認為，將有更多軍隊投資彈道飛彈防禦系統，這可能會為製造此類防禦系統的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和雷神公司（Raytheon）等公司帶來意外之財。

來自美國國防與安全智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的潘達（Ankit Panda）表示：「不可否認，任何擁有技術能力的富裕國家將繼續投資飛彈防禦系統。」

荷蘭、德國、瑞典和波蘭等歐洲國家已經開始使用RTX子公司雷神的愛國者飛彈系統，這是在西方國家最常見的先進彈道飛彈防禦系統。

此外，沙烏地阿拉伯多年來一直使用愛國者飛彈系統抵禦來自「青年運動」的攻擊；沙國和阿拉伯聯合大公國也正在使用洛克希德馬丁的終端高空防衛系統（THAAD，即薩德反飛彈系統）。

科威特、卡達和巴林同樣擁有愛國者飛彈系統，阿曼王國也表達過對飛彈防禦系統的興趣。

但這個情形可能對亞洲影響最甚，因為中國已對常規彈道飛彈投入巨資。美國國防部去年一項報告指出，中國人民解放軍火箭軍擁有約500枚核常兼備東風26飛彈。

東風26可精確打擊數千公里外的目標，射程涵蓋日本的美軍基地以及關島美軍基地，僅留下20分至30分鐘的反應時間。

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美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）東亞禁止核武擴散計畫（East Asia Nonproliferation Program）負責人路易斯（Jeffrey Lewis）表示，在太平洋地區，各國將對飛彈防禦系統更有興趣，促使中國建造更多系統。

路易斯說：「由於看到其他國家正在使用，各國將希望取得（攻擊型）飛彈…這將提高對飛彈防禦系統的需求。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130503