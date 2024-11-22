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俄羅斯發射新型中程飛彈 可能影響北約攻防決策

2024/11/22 12:50（11/22 13:13 更新）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國認為俄羅斯今天朝烏克蘭發射了一枚過去從未部署的中程彈道飛彈。分析師說，俄國這次行動升級可能會影響歐洲飛彈防禦決策。

路透社報導，美國軍方說，這枚俄國飛彈的設計是以俄國RS-26「邊界」（Rubezh）長程洲際彈道飛彈的設計為基礎。官員說，新種新飛彈還在實驗階段，俄國存量可能不多。

烏克蘭空軍起初表示，這枚飛彈是洲際彈道飛彈，令人擔心打了兩年半的俄烏戰爭嚴重升級。

美國官員說，發射中程彈道飛彈釋出的威脅信號較沒那麼強，但此事仍可能敲響警鐘，俄方在發射前不久通知美方。

美國國防部表示，這枚飛彈配備傳統彈頭，但俄國可在想調整時變更。

美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）說：「它可以改裝，配備各種傳統彈頭或核彈頭。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發表電視轉播演說，承認俄方以新型彈道飛彈攻擊烏克蘭軍事設施，還說這款飛彈名為「榛果樹」（Oreshnik）。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）說，蒲亭先前暗示，在華府與柏林同意自2026年起在德國部署美國長程飛彈後，俄羅斯將完成中程彈道飛彈的研發。

路易斯說：「RS-26（飛彈）一直是首選。」

辛赫說：「這是我們第一次看到它部署在戰場上…因此我們認為它還在實驗階段。」

位於倫敦的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）分析師萊特（Timothy Wright）說，俄羅斯在新型飛彈上的發展，可能會影響北大西洋公約組織（NATO）成員國在採購防空系統和建立攻擊能力上的決策。

美國在波蘭北部新設一座彈道飛彈防禦基地，已激怒俄方。這座位於雷茲科沃（Redzikowo）的美國基地是北約飛彈防禦系統的一環，目的是攔截短程到中程彈道飛彈。

但蒲亭說，今天發射的新型中程彈道飛彈不是針對波蘭的美國基地，而是為了回應烏克蘭近期以西方武器對俄國領土發動的遠程襲擊。

法新社報導，與烏克蘭相鄰的北約成員國羅馬尼亞今天與美國簽署協議，將採購32架F-35戰機，估計金額達65億美元，已獲羅馬尼亞國會批准。這是這個貧窮的東歐國家歷來最昂貴的軍購案。自俄羅斯侵略烏克蘭以來，羅馬尼亞的戰略重要性與日俱增。

北約發言人今天說，俄羅斯朝烏克蘭發射的實驗性極音速中程彈道飛彈不會影響戰爭走勢，也不會改變北約對烏克蘭的支持。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1131122

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