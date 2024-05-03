台鋼雄鷹中止6連敗 洪總997勝雷公送上紀念球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職台鋼雄鷹今天靠著施子謙5局失1分先發好投，張肇元超前比數安打，以5比1擊敗味全龍、中止近期6連敗，總教練洪一中奪下執教生涯997勝，洋投雷公留下最後一球給洪總紀念。

中華職棒台鋼雄鷹隊近期處於6連敗低潮，今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，由陣中較有經驗的投手施子謙扛先發、也展現壓制力。

施子謙開賽稍微有狀況，1局下被李凱威跑出內野安打、盜上二壘，2人出局後被劉基鴻敲出安打失分，但沒有擴大失分危機，本季首場一軍先發，總計用86球投5局，被敲出4支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，奪下本季首勝。

雄鷹隊3局上追分，杜家明、曾子祐接連敲出安打，1人出局後王柏融獲得四壞保送上壘，2人出局後張肇元適時安打、一棒2分幫助球隊翻轉戰局。

雄鷹隊7局上再起攻勢，葉保弟率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，曾子祐補上安打替球隊多添1分保險分，9局上抓準龍隊投手不穩，單局4次四死球保送、1支內野安打再添2分。

雄鷹隊洋投雷公（Reymin Guduan）9局下後援關門，替球隊守住勝利，賽後也特別把最後一球交給洪一中留念；洪一中表示，不想特別去談千勝里程碑，給球員壓力也不太好。

洪一中透露，先前有一直鼓勵球員不要把壓力放在嘴上，連敗不用難過、學習經驗會長大，止敗後希望繼續加油、球隊可以往好的方向走。

施子謙先發好投奪下單場MVP，洪一中表示，很開心在球隊最困難的時候施子謙可以挺身而出，也謝謝他。（編輯：陳政偉）1130503