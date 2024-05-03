大日指出曾協助增建基隆東岸商場 NET否認

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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆市東岸商場2樓至4樓增建產權爭議不斷，除市府已將產權登記為市府所有，大日開發公司今天也聲明指出，曾出資協助NET增建，非NET獨資興建。

NET事後回應，增建部分都是NET支付，否認大日說法。

大日得標東岸商場後，隨即與NET簽訂租賃契約，NET主張出資增建2樓至4樓，因此擁有產權。基隆市府於今年2月1日以合約到期為由，接管東岸商場，交由新營運廠商微風集團進駐；市府並於3月7日將2樓至4樓產權登記為市府所有，市長謝國樑當時指出，產權毫無疑問屬於市民所有。

NET事後提出民事所有權確認訴訟，但市府要求NET遷出商場返還營運權。

大日今天聲明，大日曾經有以減租折讓近新台幣1億元方式，協助NET增建商場，非NET獨資興建。足見NET所宣稱的獨資興建，且擁有增建部分於法無據且與事實不符。對此，大日備有證據，並已進行相關法律訴訟。

大日也指出，雖同意市府就東岸商場增建部分具所有權，但大日已透過租金折讓方式出資增建，這方面的「營建費用」應由市府負擔。

NET委任律師團回應，增建部分都是NET支付，有支付憑證，並原始取得新建部分所有權，否認大日說法。

NET委任律師團指出，大日在認同市府自始取得增建部分所有權的同時，又在時隔多年、市府強行接管建物後，才向市府主張不明比例內容的「營建費用」給付，前後的主張根本矛盾，也認為市府在產權未釐清時就強行招商，無視法令及契約約定，完全黑箱作業，謝國樑要肩負其責，公布所有招商資料，並詳敘說明決策依據。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，市府一切依法行政，誠心捍衛市民財產，目前相關案件已進入司法程序，請各界靜待且尊重司法機關的審理結果。（編輯：張銘坤）1130503