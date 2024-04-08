罷免謝國樑提議送交中選會 基市府：專心拚市政

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動今天將3436人提議人名冊等資料送交中央選舉委員會，完成第1階段作業。基隆市政府發言人呂謦煒說，市府不受外界影響，會繼續專心拚市政。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，團隊3日攜帶3436份提議書至中選會送件時，中選會通知提議書上缺「造」字，也就是113年4月3日「造」，團隊依照中選會提供的方法，將「造」字刻章蓋上提議書後，今天將罷免提議書、罷免理由書、提議人名冊（3436人）送交中選會。

李晏蓉指出，接下來便是等候中選會通知領取第2階段連署表單，預計領表時會舉行記者會向外界說明，即日起也將會展開「陸戰」，主要在基隆市區向民眾發送宣傳單。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。（編輯：方沛清）1130408