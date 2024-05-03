疫後客運復甦 台灣虎航首季每股賺1.92元創新高

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（中央社記者吳家豪台北3日電）台灣虎航今天公布2024年第1季財報，雖業外受到新台幣貶值影響，受惠於疫後客運班次恢復及新航點布局，營收與獲利同創單季歷史新高，稅後淨利達新台幣8.61億元，純益率20%，每股盈餘1.92元。

台灣虎航今年第1季營收達42.47億元，年增64%；營業利益12.36億元，年增1.24倍，毛利率及營業淨利率分別達36%、29%。

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台灣虎航透過新聞稿表示，展望今年旅遊運輸需求續強，將持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，例如桃園至釜山、濟州自3月31日起增加為每日1班，桃園、高雄至大阪增加為每週21班。

台灣虎航4月2日也拓展東南亞飛航版圖，從桃園直抵越南最熱門的度假島嶼富國島；另外，4月2日也首航桃園至福島航線，7、8月預計將增開台中熱門航線布局，滿足中部地區的旅客及暑假旅遊需求。（編輯：張均懋）1130503