聯經50週年慶 見證半世紀人文精神

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）聯經出版成立50年，今天舉行慶祝酒會，董事長王文杉表示，聯經見證半世紀人文精神，希望藉由這股「聯結的力量」，持續傳承經典，邁向未來。

根據聯經出版發布的新聞稿，聯經出版成立於1974年5月4日，今天提前1天舉行社慶酒會，旗下「聯合文學」雜誌同時歡慶40週年慶，典禮由樂評人焦元溥主持。

王文杉致詞表示，經過半個世紀，聯經出版50年來出版7500名作家、8000種書，累計銷售量超過4000萬冊，有300多座玉山之高。他很開心得以一同見證1家以人文精神為主的出版公司，在台灣和華文世界廣大讀者的支持下，從50年前走到今天。

會中同時公布多項紀錄，銷售量最高的單本書是李家同「讓高牆倒下吧」近50萬冊；刷次最多的是「千江有水千江月」有94刷。貢獻最多字數的作者是錢穆，曾出版「錢賓四先生全集」1套54冊，共約有1700萬字；牟宗三全集1200萬字，顧頡剛作品950萬字，胡適、高陽、余英時等也都有450萬字以上作品在聯經出版。

此外，第1本出版時年紀最大的作家是廖運潘，94歲出版第1本書「茶金歲月」；年紀最小的是譯者黃可凡，11歲時翻譯「夏綠蒂的網」至今依然暢銷；在聯經出版過最多漫畫作品的是漫畫家劉興欽共88本。

會中並公布新的出版計畫，如「聯經中國史」、「追憶似水年華」新譯本、「臺灣原住民文學選集」、「源氏物語」新譯本、「思想」期刊50期等。

聯經旗下的「聯合文學」雜誌今年邁入第40年，2013年轉由聯經出版經營至今，將文學與生活結合，承辦各縣市文學活動，並與台灣森永、全聯等業者合作聯名商品，展現多元轉型能力。（編輯：管中維）1130503