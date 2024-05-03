檳城台商會長：台灣扮大馬半導體人才與技術推手

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（中央社記者黃自強吉隆坡3日專電）美中晶片戰，馬來西亞完整的半導體產業聚落成為新興投資地，檳城台商會長許上智今天表示，大馬半導體產業發展方興未艾，台灣與大馬強化人才互補，成為鋪設人才與技術橋梁推手。

馬來西亞檳城（Penang）有「東方矽谷」美譽，歷經逾50年發展成為大馬半導體產業基地，從早期的農業州搖身銳變為尖端科技發展的前線州。

深耕檳城數十年的馬來西亞台灣商會檳城分會會長許上智今天接受中央社記者專訪，娓娓道出大馬發展半導體產業優勢，以及台馬如何強化半導體合作。

許上智表示，檳城過去50年來一直有系統、重點地扶持發展半導體產業，諸如英特爾（Intel）、超微（AMD）與美光（Micron）等外資加入設廠，相繼帶動周邊產業投資，台灣廠商約在30年前加入布局行列，大馬半導體相關供應鏈非常完整。

他指出，檳城半導體產業有長遠發展脈絡與聚落，人才布局相較於大馬各州具有領先的指標意義，這是檳城綜合起來的發展強項，特別在美中貿易戰後更加速這股趨勢發展，不論全球百大、500大或台灣廠商都重新移轉投資產業鏈，大馬半導體產業發展必然方興未艾。

對於現階段大馬政府目標，許上智認為，昔日傳統依賴勞力成本產業都慢慢移轉，如今大馬會切入高端的半導體技術發展，朝向關鍵、上游、技術研發資金密集方向。

許上智說，相較於東南亞國家，大馬優勢是政策明確與人才素質，不僅有品質良好的大學院校，超過30年歷史的半導體產業聚落，人才布局與培訓速度比其他東協國家快。

隨著時代發展，供應鏈對接全球，他認為，大馬橫跨兩大洋，位處東協國家核心區域，鄰近新加坡市場，與日本、台灣關係緊密，也能連結到中國市場，良好的地理位置更凸顯供應鏈的完整性。

不過，人才外流仍是大馬自身發展困局，許上智認為，許多馬來西亞人流往新加坡、台灣與全世界各地，大馬需要讓人才「鮭魚返鄉」，重新把人才從海外拉回來，抑或內部培訓並留在馬來西亞。

對於記者詢及台灣如何與大馬結合半導體產業發展，根據許上智分析，大馬與台灣要強化人才互補與流通，很多大馬公民因留學或相關因素在台灣生根發展，台灣多年來的僑教政策，為大馬留台生奠定了人才嫁接橋梁，這些人才都是可在台馬兩地互通交流。

他說：「這群人才目前或許在台灣，未來也可能返回大馬，如果在這方面加強交流，之後就會變成一群可流通的人力。」（編輯：馮昭）1130503