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警政監涉博弈洩密案遭羈押 中市警清查任內案件

2024/5/3 19:03
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）刑事局林姓警政監在時任台中刑警大隊長時疑涉博弈、洩密等案遭羈押禁見。台中市警察局表示，全面清查林男任職期間偵辦案件，相關人員考監責任，將視偵審結果，陳報警政署核辦。

台中地檢署指揮廉政署中部調查組等相關單位，前往刑事警察局等單位搜索，帶回刑事局林姓警政監等人偵辦。據了解，台中市刑大去年間偵辦1起網路博弈案件，疑偵辦時發生洩密情事，造成多名涉案人事先逃逸未到案。辦案人員也到台中市刑大調閱資料，追查洩密案件。

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台中地檢署今天以林姓被告涉犯明知為犯罪組織有據予以包庇罪、洩漏國防以外應秘密消息罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、公務員洩漏消息罪及貪污治罪條例、公務員財產來源不明罪等，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

台中市警察局今天透過文字稿表示，持續配合台中地檢署全力偵辦外，為期勿枉勿縱，將主動全面清查林男任職該大隊期間所偵辦的類似案件，如有不法，依法究辦。另就林男任職台中市警察局期間相關人員考監責任，將視偵審結果，陳報內政部警政署核辦。（編輯：黃世雅）1130503

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