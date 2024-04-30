助近萬棟舊校舍提升耐震力 台大教授獲國科會研究獎

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（中央社記者張璦台北30日電）國科會今天舉行「學術研究獎項頒獎典禮」，151名得獎人中，包含台大教授開發耐震評估技術，幫助老舊校舍提升耐震能力達9550棟，以及長庚醫師致力提升血癌病患存活率等；國科會主委吳政忠勉勵台灣研究人員拓展國際合作，讓世界知道台灣可以做出更多貢獻。

國科會支持各階段優秀研究人員，民國112年度「傑出特約研究員」20名、「傑出研究獎」86名以及「吳大猷先生紀念獎」45名，共計151名得獎人，吳政忠今天出席頒獎典禮，親自頒發獎項給與會得獎者。

吳政忠致詞時表示，在全民攜手努力下，近年台灣國際能見度大幅提升，美國、德國、法國陸續與台灣簽署科學技術相關合作協議，因此「有一個工作要拜託大家，就是國際合作」，盼研究人員把最好的實力拿出來，跟他國對接，讓世界知道台灣可以做出更多貢獻，針對國際合作所需的「銀彈」，國科會也都準備好了。

112年度「傑出特約研究員」、「傑出研究獎」、「吳大猷先生紀念獎」獲獎人研究成果涉及多元領域，包含女性主義文學、立方衛星、開發合成生物學技術取代石化產品、開發耐震評估技術、提升血癌病患存活率、注意力不足過動症（ADHD）與自閉症等。

其中，獲得「傑出特約研究員」獎項的國立台灣大學土木工程學系暨研究所特聘教授黃世建，針對台灣老舊鋼筋混凝土建築易受剪力破壞，進行耐震補強技術的研發，更協助教育部推動相關計畫，幫助老舊校舍提升耐震能力達9550棟，占全國公立高中職以下校舍總數的35%，在多次地震中，也驗證其技術讓這些校舍安然無恙。

同時，長庚醫療財團法人血液腫瘤科主治醫師施麗雲，也獲選為「傑出特約研究員」，其研究成果在血癌治療上有許多突破性發展。

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國科會指出，施麗雲2011年帶領長庚血癌團隊，建立台灣第一個通過美國病理醫師學院國際認證的獨立癌症分子診斷檢驗室，為血癌病人檢測基因變異，提供血癌診斷分型和MRD（微量殘存疾病）監測，使兒童急性淋巴性白血病的長期存活率，提升至近90%，達國際高標；甚至近9成的慢性骨髓性白血病人，可以停止服用標靶藥物不復發，是目前全世界最好的成績。

所謂「傑出特約研究員」獎，需累獲國科會傑出研究獎2次，且執行特約研究計畫或傑出學者研究計畫，或配合國科會特殊任務而執行的重大專案計畫合計滿6年。（編輯：楊凱翔）1130430