台灣AI引擎TAIDE再升級 國科會釋出8B模型

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（中央社記者張璦台北29日電）台版大型繁中語言模型再升級，國科會今天宣布，釋出以最新Llama 3為基礎的「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）參數量80億（8B）模型，且團隊僅用4天就完成模型訓練，並能馬上開放可商用版本供產學研界使用。

為因應國際大型語言模型常產生資訊偏誤，或不符台灣文化與價值觀的回應，國科會去年4月啟動TAIDE計畫，在LLaMA（Meta推出的語言模型）原型基礎上，由國內學界專家進一步發展及訓練調校，先前已推出7B版本。

國科會今天指出，Meta於4月19日公開釋出Llama 3新一代的大型語言模型，在各項評比中表現大幅超越前一代Llama 2，再次引爆LLM界的熱潮。

為盡快提升以Llama 3為基礎、具台灣文化的繁中模型，TAIDE團隊第一時間以過去1年開發TAIDE模型所掌握的經驗，加上累積整理的繁體中文資料集，基於「Release early, release often」的開發思維，僅以4天時間投入訓練，經過基本測試，今天釋出Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型。

國科會主委吳政忠對於TAIDE團隊僅用4天旋即完成模型訓練，並能馬上開放可商用版本供產學研界使用，表示高度肯定。國科會提到，團隊後續也將收集各界回饋意見並滾動調整，持續精進TAIDE系列繁體中文大型語言模型。

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國科會進一步說明，自今年4月15日公開釋出以Meta提供開放模型Llama2為基礎的TAIDE-LX-7B繁中可商用大型語言模型，目前在開放社群平台上，許多高手已提供不少安裝與使用指南，也有10餘家廠商及多個學研團隊及公部門開始導入TAIDE模型開發相關應用系統。

國科會強調，民眾現在可以進入TAIDE官方網站，了解模型發展目標與歷程，並點入網站上「TAIDE模型」連結，再進入該頁面中提供的Huggingface連結下載，就可開始使用並體驗具有台灣特色的大型語言模型。（編輯：張若瑤）1130429